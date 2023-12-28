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Более 7,6 тысячи белорусов обратились к медикам из-за гололёдных и холодовых травм

28 декабря 2023 08:07
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Свыше 7 600 человек обратились к белорусским медикам из-за гололедных и холодовых травм. Первые случаи в стране были зафиксированы еще в конце ноября, когда в Беларусь пришло похолодание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 7,6 тысячи белорусов обратились к медикам из-за гололёдных и холодовых травм-1

После первичного осмотра более 760 пациентов были госпитализированы, в том числе около 80 детей. Среди основных причин, которые приводят к травмированию, специалисты называют переменчивую погоду и, как следствие, обледенение дорог и тротуаров. Чтобы избежать падений, гражданам рекомендуют более тщательно подходить к выбору обуви и передвигаться с осторожностью. Опасность, особенно для детей, представляет и катание на тюбингах. Впрочем, в этом сезоне травм связанных с зимней забавой фиксируется немного. В целом пока статистика оптимистичная: серьезные травмы получили на 70 % меньше белорусов, чем за аналогичный период 2022 года.

# Гололед # общество

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