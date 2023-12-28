Никто не остался без подарков. Посмотрите, какую новогоднюю программу подготовили в боровлянской школе

Марафон добра «Наши дети» шагает по Минской области уже с 1995 года, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Атмосфера новогодней сказки в эти дни царит во многих детских учреждениях. В этот раз праздник заглянул в Боровлянскую среднюю школу № 3. Театральные постановки, яркий концерт и викторины – насыщенную программу подготовили для более чем 130 сирот из детской деревни «Истоки», а также ребят, которые находятся в социально опасном положении.

Мальчики и девочки не только посмотрели выступление, но и сами смогли стать участниками новогоднего шоу. Танцевали на флешмобе и играли в тематические игры. Конечно, никто не остался без подарков.