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Никто не остался без подарков. Посмотрите, какую новогоднюю программу подготовили в боровлянской школе

28 декабря 2023 09:46
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Марафон добра «Наши дети» шагает по Минской области уже с 1995 года, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

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Никто не остался без подарков. Посмотрите, какую новогоднюю программу подготовили в боровлянской школе-1

Атмосфера новогодней сказки в эти дни царит во многих детских учреждениях. В этот раз праздник заглянул в Боровлянскую среднюю школу № 3. Театральные постановки, яркий концерт и викторины – насыщенную программу подготовили для более чем 130 сирот из детской деревни «Истоки», а также ребят, которые находятся в социально опасном положении.

Мальчики и девочки не только посмотрели выступление, но и сами смогли стать участниками новогоднего шоу. Танцевали на флешмобе и играли в тематические игры. Конечно, никто не остался без подарков.

Никто не остался без подарков. Посмотрите, какую новогоднюю программу подготовили в боровлянской школе-4

Анна Королевич, директор Боровлянской средней школы № 3:
Такие мероприятия очень важны для всех детей. Не только для воспитанников детской деревни «Истоки», не только для детей-инвалидов. Это мероприятие важно для каждого ребенка, независимо, в семье он воспитывается или проживает в детском доме. Каждый ребенок верит в чудо и очень ждет этого чуда, чтобы оно сбылось. Мы уделяем максимальное внимание таким детям. В нашем учреждении ни один ребенок не остается без внимания и без подарка.

Подробности в видео.

# Новый год # общество # Анна Королевич

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