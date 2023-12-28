«По-взрослому, как СТВ». В белорусской школе создали своё телевидение и продюсерский центр

Марафон добра «Наши дети» шагает по Минской области уже с 1995 года, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Колодищанская средняя школа № 2 стала еще одной точкой на карте благотворительной инициативы.

В школе работает продюсерский центр. В организованной студии и монтажной аппаратной создан местный телеканал учреждения. Здесь рождаются идеи. Сотрудники разрабатывают мероприятия, ставят их, предлагают инициативы. А еще снимают и создают сюжеты. И главные их помощники – сами школьники.

Виктор Мороз, учитель театральных дисциплин Колодищанской средней школы № 2:

История не вчерашнего дня. В прошлом году появилась такая идея – создать свой телеканал, свое телевидение. Стараемся необычно рассказывать о жизни школы. Но и не отставать от современных трендов. Здесь готовят блогеров, обучают ораторскому мастерству и созданию видеороликов. А знания применяют в различных мероприятиях. Концерт, посвященный марафону «Наши дети», в том числе. «У нас было 45 Дедушек Морозов и Снегурочек». Вот как в Колодищах открывали районный марафон «Наши дети» – подробности.

Виктор Мороз:

По профессии я режиссер кино и телевидения (первая профессия), вторая – режиссер массовых праздников и театрализованных представлений. Обе профессии во мне живут сегодня. Мне нравится быть в процессе, видеть горящие детские глаза. Мне нравится, когда они после репетиции не хотят уходить домой, а родители внизу ждут. Они напитываются и нас поддерживают своей безудержной энергией, любознательностью, желанием. Мы готовим выход в свет дебютный показ телепрограммы. Она будет базироваться на YouTube, но не будет строиться так, как мы привыкли обозревать для YouTube. Мы будем по-взрослому, как СТВ. Появляются ведущие, будут какие-то краткие новости. Но не с серьезными лицами, а то, что действительно трогает детей, волнует их. И пускай их мировосприятие будет видно и взрослым.