Беседки, чистый пляж и парковка. Почему жители Минской области любят отдыхать на озере Селява?

Новости Беларуси. В центральном регионе установился высокий температурный режим, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В жаркую погоду активизировались любители провести время на свежем воздухе. В Крупском районе популярностью пользуется зона рекреации «Панская купальня». Она разместилась на берегу озера Селява.

Кроме живописных мест и чистого воздуха, для любителей провести время на природе здесь созданы все условия. Оборудованы беседки, раздевалки, места для пикника, комфортный спуск в воду, чистый пляж. Есть и парковка. Для тех, кто любит провести уикенд в палатке, обустроены специальные места для разведения костра.

Ирина Волосач, главный специалист заказника республиканского значения «Селява»:

На озере Селява есть зона отдыха «Шип», «Золотой рог», «Комсомольский берег». Для туристов озеро Селява привлекательно в качестве отдыха, рыбной ловли и купания. Данная территория (зона отдыха «Панская купальня») привлекательна своими живописными местами, богатой историей, хорошим пляжным берегом.