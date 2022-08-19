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Беседки, чистый пляж и парковка. Почему жители Минской области любят отдыхать на озере Селява?

19 августа 2022 14:14
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Новости Беларуси. В центральном регионе установился высокий температурный режим, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В жаркую погоду активизировались любители провести время на свежем воздухе. В Крупском районе популярностью пользуется зона рекреации «Панская купальня». Она разместилась на берегу озера Селява.

Беседки, чистый пляж и парковка. Почему жители Минской области любят отдыхать на озере Селява?-1

Кроме живописных мест и чистого воздуха, для любителей провести время на природе здесь созданы все условия. Оборудованы беседки, раздевалки, места для пикника, комфортный спуск в воду, чистый пляж. Есть и парковка. Для тех, кто любит провести уикенд в палатке, обустроены специальные места для разведения костра.

Беседки, чистый пляж и парковка. Почему жители Минской области любят отдыхать на озере Селява?-3

Ирина Волосач, главный специалист заказника республиканского значения «Селява»:
На озере Селява есть зона отдыха «Шип», «Золотой рог», «Комсомольский берег». Для туристов озеро Селява привлекательно в качестве отдыха, рыбной ловли и купания. Данная территория (зона отдыха «Панская купальня») привлекательна своими живописными местами, богатой историей, хорошим пляжным берегом.

Беседки, чистый пляж и парковка. Почему жители Минской области любят отдыхать на озере Селява?-5

Базу отдыха «Панская купальня» посещают более 3 000 человек в месяц. Озеро Селява – одно из крупнейших на северо-востоке Минской области. Всего на территории Крупского района насчитывается 10 зон и две базы отдыха.

# Водоемы Беларуси # Новости Минска и Минской области

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