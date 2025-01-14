Вилейский район привлек 200 млн инвестиций на развитие промышленности

Инвестиции в основной капитал в Вилейском районе составили порядка 200 миллионов, с акцентом на развитие промышленных предприятий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Инвестиции в основной капитал в Вилейском районе составили порядка 200 миллионов, с акцентом на развитие промышленных предприятий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Были реализованы крупные инвестпроекты. Одним из значимых достижений стал запуск завода по производству порошковой краски. Было вложено около 94 миллионов рублей, что позволило создать 112 новых рабочих мест. В будущем здесь запустят еще две новые линии.
Также на местном заводе в рамках инициативы «Один район – один проект» начали выпускать сыр камамбер с белой плесенью. Это инновационное для Беларуси производство, которое ориентировано в том числе на экспорт.
Марина Возняк, заместитель председателя Вилейского райисполкома:
Если говорить про 2025 год, то перед районом поставлены тоже грандиозные задачи. Продолжается реализация проекта инвестиционного на заводе «Зенит», планируется этот проект завершить в 2025 году. Подразумевается создание тоже определенного количества рабочих мест. Будут поставлены 32 станка современных, которые будут производить продукцию, которая будет соответствовать современным требованиям.
На 2025 год сформированы также инвестплощадки. Одна из них – это строительство туристического комплекса на берегу Вилейского водохранилища.