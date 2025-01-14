Вилейский район привлек 200 млн инвестиций на развитие промышленности

Инвестиции в основной капитал в Вилейском районе составили порядка 200 миллионов, с акцентом на развитие промышленных предприятий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Были реализованы крупные инвестпроекты. Одним из значимых достижений стал запуск завода по производству порошковой краски. Было вложено около 94 миллионов рублей, что позволило создать 112 новых рабочих мест. В будущем здесь запустят еще две новые линии.

Также на местном заводе в рамках инициативы «Один район – один проект» начали выпускать сыр камамбер с белой плесенью. Это инновационное для Беларуси производство, которое ориентировано в том числе на экспорт.