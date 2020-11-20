В Несвиже открылся детский сад со STEAM-центром. Показываем, что в нём ещё есть

Здание трехэтажное. Созданы прекрасные условия для всестороннего развития и образования детей. Здесь будут работать 12 комфортных и уютных групп, а еще современный медицинский кабинет, пищеблок и мини-центр МЧС.

Есть бассейн, физкультурный, тренажерный и музыкальный залы, сенсорная и этнографическая комнаты, а еще STEAM-центр, который оснащен 3D-принтером и четырехметровой интерактивной стеной. Для безопасности малышей установлена система видеонаблюдения, предусмотрены внутренняя телефонная связь и домофонная система.

Надежда Бродская , заведующая д етским садом № 7: Дети к занятиям приступят буквально через несколько недель. Штат укомплектован полностью. Это будут и опытные, и молодые педагоги. Планируется у нас открытие двух санаторных групп, поэтому у нас есть кабинет физиотерапии.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Мы стараемся в каждом районе нашей Минской области сделать все, чтобы люди себя не чувствовали хуже, чем столичные жители. Первое, что понравилось, – у нас в Несвиже педколледж. И, в принципе, готовятся кадры в том числе и для таких учреждений.

Второе, что было интересно, – кабинет, связанный с безопасностью. Мы должны все-таки детей с самого раннего возраста приучать к тем возможным проблемным ситуациям, которые могут возникать в жизни. Задача государства – создать комфортные условия для жизни наших людей в любой точке не только области, конечно, но и страны.