В Несвиже открылся детский сад со STEAM-центром. Показываем, что в нём ещё есть

Новости Беларуси. «Волшебная страна». В Несвиже появился детский сад со STEAM-центром. Рассчитано заведение на 230 дошколят, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. «Волшебная страна». В Несвиже появился детский сад со STEAM-центром. Рассчитано заведение на 230 дошколят, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Здание трехэтажное. Созданы прекрасные условия для всестороннего развития и образования детей. Здесь будут работать 12 комфортных и уютных групп, а еще современный медицинский кабинет, пищеблок и мини-центр МЧС.
Есть бассейн, физкультурный, тренажерный и музыкальный залы, сенсорная и этнографическая комнаты, а еще STEAM-центр, который оснащен 3D-принтером и четырехметровой интерактивной стеной. Для безопасности малышей установлена система видеонаблюдения, предусмотрены внутренняя телефонная связь и домофонная система.
Надежда Бродская, заведующая детским садом № 7:
Дети к занятиям приступят буквально через несколько недель. Штат укомплектован полностью. Это будут и опытные, и молодые педагоги. Планируется у нас открытие двух санаторных групп, поэтому у нас есть кабинет физиотерапии.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Мы стараемся в каждом районе нашей Минской области сделать все, чтобы люди себя не чувствовали хуже, чем столичные жители. Первое, что понравилось, – у нас в Несвиже педколледж. И, в принципе, готовятся кадры в том числе и для таких учреждений.
Второе, что было интересно, – кабинет, связанный с безопасностью. Мы должны все-таки детей с самого раннего возраста приучать к тем возможным проблемным ситуациям, которые могут возникать в жизни. Задача государства – создать комфортные условия для жизни наших людей в любой точке не только области, конечно, но и страны.
Разместили здесь и тематические игровые площадки. Их дизайн придумали и разработали учащиеся Несвижского государственного колледжа. Также подготовлена и площадка для обучения детей правилам дорожного движения.
Сад построен за счет республиканского и областного бюджетов. Приятным подарком новому заведению стал сертификат на приобретение игрового оборудования.