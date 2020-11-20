«Никто не останется без внимания». Как вилейская социальная служба помогает жителям в эпидпериод

Новости Беларуси. Более 2,5 тысячи заявок по доставке продуктов и лекарств выполнили сотрудники вилейской социальной службы. Такую помощь специалисты совместно с волонтерами оказывают еще с весны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Более 2,5 тысячи заявок по доставке продуктов и лекарств выполнили сотрудники вилейской социальной службы. Такую помощь специалисты совместно с волонтерами оказывают еще с весны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Местные жители (в основном это одинокие пожилые граждане и инвалиды) обращаются на горячую линию. Специалисты центра принимают заявки и выполняют их в тот же день. Причем продукты питания и лекарства развозят не только по городу, но и по всему району. Именно сельские жители обращаются за помощью чаще всего.
Жанна Петух, заведующая отделением Вилейского территориального центра социального обслуживания населения:
По номеру 2-48-92 данные категории граждан могут обратиться ежедневно с 8 до 17 часов и оставить свою заявку. В межэпидемический период заявок было мало. Сейчас идет рост этих заявок. И у нас в день обращаются около 2-3 человек.
Все заявки, которые будут к нам поступать, будут выполнены. Если нужно, то, конечно, мы будем обращаться к волонтерам и Белорусского Общества Красного Креста, и БРСМ. И мы знаем, что никто не останется без внимания.
В ближайшее время прием и обработку заявок упростят. Белорусское Общество Красного Креста планирует запустить телефонную линию 201. Пока туда могут обратиться только за психосоциальной помощью. Специалисты надеются, что пожилым людям будет легче запомнить короткий трехзначный номер.