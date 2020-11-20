«Никто не останется без внимания». Как вилейская социальная служба помогает жителям в эпидпериод

Новости Беларуси. Более 2,5 тысячи заявок по доставке продуктов и лекарств выполнили сотрудники вилейской социальной службы. Такую помощь специалисты совместно с волонтерами оказывают еще с весны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Местные жители (в основном это одинокие пожилые граждане и инвалиды) обращаются на горячую линию. Специалисты центра принимают заявки и выполняют их в тот же день. Причем продукты питания и лекарства развозят не только по городу, но и по всему району. Именно сельские жители обращаются за помощью чаще всего.

Жанна Петух, заведующая отделением Вилейского территориального центра социального обслуживания населения:

По номеру 2-48-92 данные категории граждан могут обратиться ежедневно с 8 до 17 часов и оставить свою заявку. В межэпидемический период заявок было мало. Сейчас идет рост этих заявок. И у нас в день обращаются около 2-3 человек.

Все заявки, которые будут к нам поступать, будут выполнены. Если нужно, то, конечно, мы будем обращаться к волонтерам и Белорусского Общества Красного Креста, и БРСМ. И мы знаем, что никто не останется без внимания.