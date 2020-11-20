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«Никто не останется без внимания». Как вилейская социальная служба помогает жителям в эпидпериод

20 ноября 2020 13:48
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Новости Беларуси. Более 2,5 тысячи заявок по доставке продуктов и лекарств выполнили сотрудники вилейской социальной службы. Такую помощь специалисты совместно с волонтерами оказывают еще с весны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Никто не останется без внимания». Как вилейская социальная служба помогает жителям в эпидпериод-1

Местные жители (в основном это одинокие пожилые граждане и инвалиды) обращаются на горячую линию. Специалисты центра принимают заявки и выполняют их в тот же день. Причем продукты питания и лекарства развозят не только по городу, но и по всему району. Именно сельские жители обращаются за помощью чаще всего.

«Никто не останется без внимания». Как вилейская социальная служба помогает жителям в эпидпериод-4

Жанна Петух, заведующая отделением Вилейского территориального центра социального обслуживания населения:
По номеру 2-48-92 данные категории граждан могут обратиться ежедневно с 8 до 17 часов и оставить свою заявку. В межэпидемический период заявок было мало. Сейчас идет рост этих заявок. И у нас в день обращаются около 2-3 человек.

Все заявки, которые будут к нам поступать, будут выполнены. Если нужно, то, конечно, мы будем обращаться к волонтерам и Белорусского Общества Красного Креста, и БРСМ. И мы знаем, что никто не останется без внимания.

«Никто не останется без внимания». Как вилейская социальная служба помогает жителям в эпидпериод-7

В ближайшее время прием и обработку заявок упростят. Белорусское Общество Красного Креста планирует запустить телефонную линию 201. Пока туда могут обратиться только за психосоциальной помощью. Специалисты надеются, что пожилым людям будет легче запомнить короткий трехзначный номер.

# Коронавирус # общество # Жанна Петух # Фотофакт

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