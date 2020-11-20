На Октябрьской площади начали устанавливать главную ёлку страны

Новости Беларуси. Атмосфера Нового года уже в Минске. На Октябрьской площади устанавливают главную елку страны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Атмосфера Нового года уже в Минске. На Октябрьской площади устанавливают главную елку страны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Пока что готов только каркас будущей красавицы, к нему прикрепляют хвойные лапки. В скором времени ее украсят стильными огнями. По традиции, это будет пиксельная сетка, а вот обновленный дизайн подсветки пока держат в секрете.
«Роста цен к Новому году не будет». Белорусская торговля активно готовится к празднику
Известно, что главным отличием от прошлогодней версии наряда станет большое количество новогодних игрушек. В 2020 году к созданию украшений смогли приложить руку все желающие. Эскизы игрушек можно было отправить на конкурс, работы победителей увидят все минчане и гости столицы.
Также на площади появятся и полюбившиеся световые композиции: фигуры сказочных персонажей, светящиеся подарки и деревья. Планируется, что иллюминацию зажгут в середине декабря.