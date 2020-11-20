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Жителю Витебска вынесли приговор за публичное оскорбление сотрудника милиции

20 ноября 2020 13:57
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Новости Беларуси. Два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Такой приговор жителю Витебска вынес суд за публичное оскорбление сотрудника милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жителю Витебска вынесли приговор за публичное оскорбление сотрудника милиции-1

В одном из Telegram-каналов мужчина разместил фото и личные данные правоохранителя. Их обвиняемый сопроводил своими личными комментариями.

Жителю Витебска вынесли приговор за публичное оскорбление сотрудника милиции-4

Витебчанин решил, что вправе оценить работу милиционера, при этом не стеснялся в выражениях, в том числе нецензурных, в отношении человека при исполнении.

Жителю Витебска вынесли приговор за публичное оскорбление сотрудника милиции-7

Виталий Сузанский, заместитель начальника отдела прокуратуры Витебской области:
Обвиняемый в судебном заседании признал свою вину в полном объеме. Просил извинений у потерпевшего. Пояснил, что находился под эмоциями, просмотрев деструктивную информацию в Telegram-канале. Кроме того, в полном объеме признал исковые требования, которые были к нему предъявлены потерпевшим, о возмещении материальной компенсации морального вреда. Необходимо отметить, что сотрудники милиции находятся под особой защитой государства, и лица, которые посягают на их жизнь и здоровье, на их честь и достоинство, несут повышенную ответственность.

Жителю Витебска вынесли приговор за публичное оскорбление сотрудника милиции-10

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 10 дней.

# Милиция Беларуси # общество # Виталий Сузанский # Фотофакт

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