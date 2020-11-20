Жителю Витебска вынесли приговор за публичное оскорбление сотрудника милиции

Новости Беларуси. Два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Такой приговор жителю Витебска вынес суд за публичное оскорбление сотрудника милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном из Telegram-каналов мужчина разместил фото и личные данные правоохранителя. Их обвиняемый сопроводил своими личными комментариями.

Витебчанин решил, что вправе оценить работу милиционера, при этом не стеснялся в выражениях, в том числе нецензурных, в отношении человека при исполнении.

Виталий Сузанский, заместитель начальника отдела прокуратуры Витебской области:

Обвиняемый в судебном заседании признал свою вину в полном объеме. Просил извинений у потерпевшего. Пояснил, что находился под эмоциями, просмотрев деструктивную информацию в Telegram-канале. Кроме того, в полном объеме признал исковые требования, которые были к нему предъявлены потерпевшим, о возмещении материальной компенсации морального вреда. Необходимо отметить, что сотрудники милиции находятся под особой защитой государства, и лица, которые посягают на их жизнь и здоровье, на их честь и достоинство, несут повышенную ответственность.