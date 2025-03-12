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Министры обороны Беларуси и Ирана провели переговоры в Минске

12 марта 2025 13:35
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Беларусь и Иран будут развивать сотрудничество в военной сфере. С визитом в нашу страну прибыла делегация Исламской Республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министры обороны Беларуси и Ирана провели переговоры в Минске-2

В Центральном доме офицеров прошли переговоры глав оборонных ведомств. Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного взаимодействия и наметили пути его интенсификации в областях, представляющих взаимный интерес. По итогам переговоров подписан итоговый протокол. Однако на этом встреча не завершилась. Вместе министры направились на площадь Победы, где возложили цветы к монументу и отдали дань уважения погибшим в годы Великой Отечественной войны.

# Министерство обороны Республики Беларусь # Беларусь-Иран

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