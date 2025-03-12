Моделинг и конкурсы красоты – это разное. Финалистки «Мисс Минск» о том, почему они достойны короны

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – финалистки конкурса «Мисс Минск – 2025» Христина Чопко и Дарья Пыж.
Юлия Самусенко, ведущая:
Дарья, какие были ожидания, когда шли на кастинг?
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – финалистки конкурса «Мисс Минск – 2025» Христина Чопко и Дарья Пыж.
Юлия Самусенко, ведущая:
Дарья, какие были ожидания, когда шли на кастинг?
Дарья Пыж, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Я не строила никаких ожиданий для себя, просто шла попробовать свои силы, но очень рада, что меня в итоге выбрали и я сейчас являюсь финалисткой конкурса.
Христина Чопко, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Я также никогда не участвовала в подобных конкурсах раньше, но всегда смотрела их по телевизору и думала: может когда-нибудь у меня получится.
Юлия Самусенко:
Но вы нам за кадром признались, что вы до этого уже были в Национальной школе красоты, правильно? То есть какой-то минимальный опыт моделинга у вас был?
Христина Чопко:
Да, но моделинг и конкурсы красоты – это немного разное. Одно – это когда ты ходишь по подиуму, демонстрируя одежду, а другое – когда ты представляешь себя.
Юлия Самусенко:
Расскажите, почему именно вы достойны этой короны?
Дарья Пыж:
Я надеюсь, что я как молодой ученый смогу достойно нести этот титул на протяжении двух лет и также привлекать нашу молодежь в научную сферу.
Христина Чопко:
Если я получу корону, я бы хотела обратить внимание общественности на благотворительную деятельность. Я ей активно занимаюсь, и мне было бы интересно развиваться дальше в этом направлении. Также с конкурсом открылось много новых возможностей, которые позволят мне идти вперед дальше в своем развитии и стать более уверенной личностью.
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