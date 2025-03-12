Моделинг и конкурсы красоты – это разное. Финалистки «Мисс Минск» о том, почему они достойны короны

Дарья Пыж, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2025»: Я не строила никаких ожиданий для себя, просто шла попробовать свои силы, но очень рада, что меня в итоге выбрали и я сейчас являюсь финалисткой конкурса.

Христина Чопко, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2025»: Я также никогда не участвовала в подобных конкурсах раньше, но всегда смотрела их по телевизору и думала: может когда-нибудь у меня получится.

Юлия Самусенко:

Но вы нам за кадром признались, что вы до этого уже были в Национальной школе красоты, правильно? То есть какой-то минимальный опыт моделинга у вас был?

Христина Чопко:

Да, но моделинг и конкурсы красоты – это немного разное. Одно – это когда ты ходишь по подиуму, демонстрируя одежду, а другое – когда ты представляешь себя.