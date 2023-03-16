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В Несвиже на улицах Кутузова и Садовой благоустроят пешеходные дорожки

16 марта 2023 14:13
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Новости Беларуси. В центральном регионе стартовал месяц благоустройства и озеленения территорий. Утвержден план мероприятий. Среди задач – комплексная уборка дворов, улиц, зон отдыха, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Также в порядок приведут мемориальные комплексы, места боевой и воинской славы. Дорожные службы устраняют просадки, выбоины и другие повреждения проезжей части.

В Несвиже на улицах Кутузова и Садовой благоустроят пешеходные дорожки-1

Активно идет благоустройство и Несвижа. Здесь меняют пешеходные дорожки на улице Кутузова. Протяженность участка – 600 метров. Обновляют бортовой камень.

В Несвиже на улицах Кутузова и Садовой благоустроят пешеходные дорожки-4

Иван Уласик, главный инженер филиала «ДЭУ № 65» РУП «Минскавтодор-Центр»:
Сюда входит устройство пешеходной дорожки, замена бутового камня, устройство покрытия на асфальтобетонной дорожке, также обеспечение водоотвода. Вот этот комплекс работ с целью того, чтобы при наступлении более благоприятных температур, при которых можно было, если будет возможность, произвести ремонт асфальтобетонного покрытия на данном участке.

В Несвиже на улицах Кутузова и Садовой благоустроят пешеходные дорожки-7

Такой же фронт работ ожидает улицу Садовую. Здесь отремонтируют пешеходные дорожки, а также проведут благоустройство и озеленение территории.

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# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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