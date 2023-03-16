В Несвиже на улицах Кутузова и Садовой благоустроят пешеходные дорожки

Новости Беларуси. В центральном регионе стартовал месяц благоустройства и озеленения территорий. Утвержден план мероприятий. Среди задач – комплексная уборка дворов, улиц, зон отдыха, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Также в порядок приведут мемориальные комплексы, места боевой и воинской славы. Дорожные службы устраняют просадки, выбоины и другие повреждения проезжей части.

Активно идет благоустройство и Несвижа. Здесь меняют пешеходные дорожки на улице Кутузова. Протяженность участка – 600 метров. Обновляют бортовой камень.

Иван Уласик, главный инженер филиала «ДЭУ № 65» РУП «Минскавтодор-Центр»:

Сюда входит устройство пешеходной дорожки, замена бутового камня, устройство покрытия на асфальтобетонной дорожке, также обеспечение водоотвода. Вот этот комплекс работ с целью того, чтобы при наступлении более благоприятных температур, при которых можно было, если будет возможность, произвести ремонт асфальтобетонного покрытия на данном участке.