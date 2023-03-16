В Несвиже на улицах Кутузова и Садовой благоустроят пешеходные дорожки
Новости Беларуси. В центральном регионе стартовал месяц благоустройства и озеленения территорий. Утвержден план мероприятий. Среди задач – комплексная уборка дворов, улиц, зон отдыха, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Также в порядок приведут мемориальные комплексы, места боевой и воинской славы. Дорожные службы устраняют просадки, выбоины и другие повреждения проезжей части.
Активно идет благоустройство и Несвижа. Здесь меняют пешеходные дорожки на улице Кутузова. Протяженность участка – 600 метров. Обновляют бортовой камень.
Иван Уласик, главный инженер филиала «ДЭУ № 65» РУП «Минскавтодор-Центр»:
Сюда входит устройство пешеходной дорожки, замена бутового камня, устройство покрытия на асфальтобетонной дорожке, также обеспечение водоотвода. Вот этот комплекс работ с целью того, чтобы при наступлении более благоприятных температур, при которых можно было, если будет возможность, произвести ремонт асфальтобетонного покрытия на данном участке.
Такой же фронт работ ожидает улицу Садовую. Здесь отремонтируют пешеходные дорожки, а также проведут благоустройство и озеленение территории.
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