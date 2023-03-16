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За 2 месяца в Минской области произошло 4 ДТП с участием детей – 2 ребёнка погибли

16 марта 2023 14:13
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Новости Беларуси. Когда ребенок – главный пассажир. 17 марта в Минской области стартует профилактическая акция ГАИ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За 2 месяца в Минской области произошло 4 ДТП с участием детей – 2 ребёнка погибли-1

Главная задача – напомнить родителям о правилах перевозки детей. Ведь как показывает практика, зачастую именно взрослые пренебрегают правилами безопасности. Как результат – за два месяца в Минской области произошло четыре дорожно-транспортных происшествия с участием детей-пассажиров: двое несовершеннолетних погибли, пять травмированы.

За 2 месяца в Минской области произошло 4 ДТП с участием детей – 2 ребёнка погибли-4

Илья Супранович, инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Столбцовского РОВД:
В первую очередь в дорожно-транспортном происшествии будет страдать ребенок. Согласно пункту 178 Правил дорожного движения дети в возрасте до 12 лет должны перевозиться в специальных удерживающих устройствах. Но если рост ребенка превышает 150 сантиметров, он может перевозиться без этого устройства. Родители стараются соблюдать это правило дорожного движения.

За 2 месяца в Минской области произошло 4 ДТП с участием детей – 2 ребёнка погибли-7

Накануне весенних каникул инспекторы дорожно-патрульной службы посещают школы и напоминают ребятам правила перехода проезжей части и важности наличия фликеров. Говорят и об опасности использования на дороге наушников и телефонов.

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# ГАИ # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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