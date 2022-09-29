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В некоторых жилых домах Минска батареи уже тёплые. Объясняем, почему отопление включается не сразу

29 сентября 2022 14:59
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Новости Беларуси. В минский жилфонд продолжает поступать отопление. Однако это процесс не одномоментный, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В некоторых жилых домах Минска батареи уже тёплые. Объясняем, почему отопление включается не сразу-1

Пуск тепла в квартиры займет до пяти дней, еще 10 суток потребуется на развоздушивание отопительных систем. Отметим, что в домах-новостройках и прошедших капитальный ремонт установлены специальные устройства, которые автоматически отводят воздух. В остальных же случаях специалисты рекомендуют не вмешиваться самостоятельно, а подать заявку на цифровом сервисе ЖКХ. Плановую дату включения батарей в конкретном жилом доме можно уточнить на портале «115.бел». Для этого необходимо ввести свой адрес и нажать на графу «данные по дому».

# Отопительный сезон # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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