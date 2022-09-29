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Редкие гости из Красной книги. В стародорожских лесах обнаружили рысей

29 сентября 2022 14:12
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Новости Беларуси. Редкий гость. В стародорожских лесах обнаружили рысей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2022 году несколько краснокнижниц после долгого пребывания в тени снова попали в поле зрения местных жителей.

Редкие гости из Красной книги. В стародорожских лесах обнаружили рысей-1

Хищниц выдали следы. Их обнаружили во время учета диких животных: один – вблизи агрогородков Шапчицы и Залужье, другой – возле Зеленой Дубравы. Судя по тому, что рысей там видели еще летом, можно сказать, что животные прижились. Особи взрослые. Малышей пока не обнаружили.

Редкие гости из Красной книги. В стародорожских лесах обнаружили рысей-4

Дмитрий Асадчий, инженер по охотничьему хозяйству Стародорожского опытного лесхоза:
Рысей мы ежегодно отслеживаем по учету диких животных, это зимний маршрут учета, сокращенно ЗМУ. Замечены нашими охотниками, которые нашли по маршруту несколько следов рыси. У нас есть еще логово барсука, норы, в которых они живут, у нас есть несколько поселений таких.

Редкие гости из Красной книги. В стародорожских лесах обнаружили рысей-7

Исследовать эту красивую кошку очень сложно. Напомним, рысь включена в Красную книгу Беларуси, взята под защиту государства.

# Дикие животные # общество # Дмитрий Асадчий # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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