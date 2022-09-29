Редкие гости из Красной книги. В стародорожских лесах обнаружили рысей

Новости Беларуси. Редкий гость. В стародорожских лесах обнаружили рысей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2022 году несколько краснокнижниц после долгого пребывания в тени снова попали в поле зрения местных жителей.

Хищниц выдали следы. Их обнаружили во время учета диких животных: один – вблизи агрогородков Шапчицы и Залужье, другой – возле Зеленой Дубравы. Судя по тому, что рысей там видели еще летом, можно сказать, что животные прижились. Особи взрослые. Малышей пока не обнаружили.

Дмитрий Асадчий, инженер по охотничьему хозяйству Стародорожского опытного лесхоза:

Рысей мы ежегодно отслеживаем по учету диких животных, это зимний маршрут учета, сокращенно ЗМУ. Замечены нашими охотниками, которые нашли по маршруту несколько следов рыси. У нас есть еще логово барсука, норы, в которых они живут, у нас есть несколько поселений таких.