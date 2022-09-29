Министр образования: «Привлекательность профессии педагога возрастает»

Новости Беларуси. В Минск 29 сентября съехались лучшие педагоги страны. Накануне их профессионального праздника во Дворце Республики звучат слова благодарности в адрес тех, кто вносит весомый вклад в становление будущего Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что сейчас происходит на торжестве, узнаем у нашего корреспондента.

Карина Верховцева, корреспондент:

Уже принято поздравлять наших дорогих учителей в первое воскресенье октября. Поэтому все торжественные и знаковые мероприятия проходят накануне. Так, сегодня во Дворец Республики пригласили тех, кто пришел в профессию педагога действительно по зову сердца. Мне кажется, что главная награда для наших учителей – это благодарные глаза учеников. Но, конечно, приятно получить награду на высоком уровне. Мы пообщались с виновниками торжества. Они нам рассказали, что самое главное в профессии педагога.

Для педагога самое главное – это, наверное, найти общий язык с детьми, чтобы они стремились получать знания, не были постоянно в гаджетах, а именно старались общаться с другими детьми, получить новые знания, чтобы их потом применить на практике.

Самое главное в профессии педагога – это любить детей, уметь дарить им свою любовь, свою заботу, свои знания, умения и всячески пытаться дать им дорогу в жизнь.

Учитель, скорее всего, это вечный ученик, который с любовью отдает свои знания детям.

Карина Верховцева:

Интересно, что среди награжденных есть как и маститые педагоги, так и молодые специалисты. А учитель – это та профессия, которая требует каждый день усердной работы над собой. И чтобы оценить масштаб того самого ежедневного труда, в стране насчитывается более 8 тысяч учреждений основного, дополнительного и специального образования. Всего в системе трудятся около 430 тысяч человек. Конечно, образование – это тот фундамент, от которого зависит будущее общества и страны в целом. И, кстати, накануне мы пообщались и с министром образования.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Мы видим, что тот комплекс мер, который реализуется в нашей стране, по повышению статуса, престижа педагогического работника дает положительные плоды. Мы видим, что в наши ведущие педагогические университеты приходят с каждым годом все больше и больше медалистов. Каждый третий выпускник педагогических классов сегодня связывает поступление в университеты на педагогические специальности. Хотел бы отметить, что, если в прошлом году у нас в педагогических классах обучалось около 5,5 тысячи человек, уже с этого учебного года количество их увеличилось до 6,2 тысячи. Это говорит о том, что привлекательность профессии педагога возрастает.