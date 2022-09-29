Сдают тесты на знание ПДД и проверяют навыки вождения. В Минске выбирают лучшего инспектора ДПС

Новости Беларуси. В Минске инспекторы ДПС соревнуются за звание лучших. Имена победителей станут известны уже 30 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Показать свои умения собрались более 40 стражей порядка. Это инспекторы, которые ежедневно несут службу на столичных улицах. Они демонстрируют навыки ручного регулирования дорожного движения и управления автомобилем. Проверили у конкурсантов и знания всех тонкостей ПДД.

Егор Якутин, инспектор дорожно-патрульной службы спецподразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Помогает получить какой-то опыт от остальных сотрудников. В остальных районах, может, какая-то своя специфика ведения служебной деятельности в конкретных ситуациях. Например, при регулировании дорожного движения. Что-то конкретное от кого-то перенимаешь, что-то они перенимают.

Татьяна Сподабаева, старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В конкурсе участвуют 10 команд, которые представляют девять районов Минска, а также команда специального подразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД Мингорисполкома. В команде состоят самые лучшие и подготовленные участники, которые показывают свое профессиональное мастерство. И на этом примере молодые сотрудники перенимают опыт от своих старших коллег.