«В наших традициях помогать дружественным странам». Гуманитарный груз из Катара прибыл в Беларусь

Новости Беларуси. Самолет с гуманитарной помощью из Катара прибыл в Беларусь На борту 7 тонн груза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это респираторы, защитные костюмы для врачей и другое необходимое сегодня оборудование для белорусских клиник. В Национальном аэропорту Минск самолет встретили представители Минздрава и дипломаты. В ближайшее время ценные вещи отправится прямо в больницы.

Борис Андросюк , заместитель министра здравоохранения Б еларуси : Как только поступает помощь, в течение суток-двое мы ее быстро растамаживаем и распределяем по стране. То есть получает как Минск, так и регионы – те, которым это в первую очередь необходимо. Непосредственно в областях распределением занимается как правило главное управление здравоохранения, которое действительно знает, где в данный момент оно нужнее и полезнее, своевременнее.

Аль-Аттыя Мешааль, В ременный поверенный в делах Г осударства Катар в Беларуси: Для нас Беларусь – это дружественная страна. В наших традициях обязательно помогать дружественным странам, особенно в тяжелое время. А COVID-19 – это тяжелое время для Беларуси и для всего мира.

Это уже вторая партия гуманитарной помощи за эту неделю. В понедельник в страну прибыли два самолета с грузом из Сербии.

«Мы все сделаем всё возможное вместе». Гуманитарная помощь из Сербии, Польши и Китая прибыла в Беларусь

В Беларусь были доставлены аппараты ИВЛ и другое диагностическое оборудование.