«В нашей стране недостаточно психологического образования у взрослых». Студент предложил решение проблемы

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Виталий Романюк, студент Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины:

Я считаю, что в нашей стране недостаточно психологического образования у взрослых, которые воспитывают детей. На Гомельщине спасатели организовали в марте этого года первый социальный проект для молодых мам, который нацелен на то, чтобы повышать их психологическое образование, чтобы они знали, как создать безопасную среду для детей.

Наши педагогические и психологические вузы выпускают огромное множество специалистов. Почему бы нам не организовать курсы, на которых для молодых родителей рассказывали бы, как правильно поступать с ребенком?

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