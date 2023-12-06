«Сохранить экологический баланс». Наталья Кочанова в Бресте приняла участие в выездном заседании по охране окружающей среды

Новости Беларуси. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов традиционно одни из приоритетных направлений государственной политики. Наша страна по праву может гордиться своими проектами по развитию мирного атома, строительству экологичного жилья, восстановлению территорий, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. О том, что эти достижения суверенной Беларуси нужно не только сохранить, но и приумножить, говорили 6 декабря в Бресте на выездном заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И ключевая роль в обеспечении экологической безопасности страны отводится именно местным органам власти. Региональные руководители тесно взаимодействуют с людьми и хорошо осведомлены о проблемах своей области. Именно от них должна исходить инициатива. В том числе и во взаимодействии с учеными.

Местом проведения заседания не случайно выбрали именно Брестскую область. Здесь вопросам охраны окружающей среды уделяют должное внимание. Речь об озеленении, строительстве станций обезжелезивания. До конца года в регионе будут введены 33 таких объекта. Практически на каждом заседании исполкома рассматривают вопросы наведения порядка на земле. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Здесь самое пристальное внимание уделяется этим вопросам, которые, несомненно, дадут свои результаты. Ведь это наше будущее, будущее тех поколений, которые идут за нами. Сохранить экологический баланс, экологическую безопасность. А наша страна именно такая. Мы знаем, сколько сегодня делается в нашей стране, начиная от той государственной программы, которая принята и реализовывается на местах, и заканчивая теми мероприятиями, которые есть на каждом предприятии, в каждой организации. Ну и, конечно, очень важно экологическое образование. Подготовка не просто специалистов в высших учебных заведениях, лицеях и колледжах, а именно экологическое образование, начиная с дошкольных учреждений.

Пример успешного применения энергосберегающих технологий на производстве – белорусско-германское совместное предприятие «Санта Бремор». Несколько лет назад здесь ввели в эксплуатацию холодильный комплекс на природных хладагентах. Это позволило снизить выбросы парниковых газов в атмосферу, препятствует разрушению озонового слоя. К тому же сэкономить огромные объемы энергии.