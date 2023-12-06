Следственный комитет: были случаи, когда ребёнка избили до полусмерти, потому что он мешал пить водку на кухне

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Нужно понимать, что есть разная среда, разные социальные слои населения. Есть более благоприятные условия для процветания домашнего насилия, есть менее благоприятные. У нас есть маргинальная, околомаргинальная среда. К сожалению, именно у этих людей самое большое количество детей: по пять, по семь. Для чего им ребенок? В первую очередь, социальные выплаты, квартира по сильно сниженной стоимости. И за счет этого у них по 5-7 детей. Они живут за счет социальных выплат и прочего. Понятно, что в этой среде наиболее процветает домашнее насилие в отношении ребенка, потому что ребенок им, по сути, не нужен. Он для них в тягость.

Евгений Пустовой, СТВ:

Инструмент зарабатывания денег.