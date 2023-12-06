В магазинах Минской области усилили контроль за новогодним ассортиментом

В магазинах Минской области усилили мониторинг торговли новогодней продукцией. Главная задача –обеспечить широкий ассортимент товаров и не допустить завышения цен. Это касается как непродовольственной группы, так и продуктов питания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Уже пестрят яркими тематическими товарами торговые точки в Копыльском районе. К слову, всего их почти 400. В каждой широкий выбор. В ассортименте немало видов новогодних подарков различных форм. Цена традиционно зависит от веса. В наличии коробки от 300 граммов до полутора килограммов. Еще больше праздничной продукции жителям города представят на большой ярмарке в конце декабря.

Светлана Отливанчик, главный специалист отдела экономики Копыльского райисполкома:

В продовольственных магазинах кондитерские изделия в широком ассортименте с новогодней тематикой, новогодние баулы также с новогодней тематикой, хлебобулочные и кондитерские изделия, пряники в виде новогодних шариков. Пирожные тоже с новогодней тематикой, печенье с новогодними рисунками.