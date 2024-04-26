Храм построен без единого гвоздя! Узнали историю святыни в агрогородке Блонь

Словно дворец из сказки! Резной, с колоннами и шпилем. Свято-Троицкий храм в агрогородке Блонь – одно из чудес Пуховичского района. Необыкновенную церковь возвели в 1826 году в стиле классицизма. Без единого гвоздя. Олицетворение нашей самобытности. Почти 200 лет корабль спасения освящает путь верующим.

Иерей Игорь Целков, настоять храма Святой Живоначальной Троицы:

Люди останавливаются, заходят, спрашивают, крестятся, благодарят, что храм каждый день открыт. Людям не хватает этой старины. Когда мы ремонтировали крышу, вот открылась стена, которая показала, как надежно делали. Сруб сам так подогнан друг к другу, что иголочку даже не всунуть между брусьями, очень надежно, крепко. Тогда и техники никакой не было, все своими руками.