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Храм построен без единого гвоздя! Узнали историю святыни в агрогородке Блонь

26 апреля 2024 12:37
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Словно дворец из сказки! Резной, с колоннами и шпилем. Свято-Троицкий храм в агрогородке Блонь – одно из чудес Пуховичского района. Необыкновенную церковь возвели в 1826 году в стиле классицизма. Без единого гвоздя. Олицетворение нашей самобытности. Почти 200 лет корабль спасения освящает путь верующим.

Храм построен без единого гвоздя! Узнали историю святыни в агрогородке Блонь-1

Иерей Игорь Целков, настоять храма Святой Живоначальной Троицы:
Люди останавливаются, заходят, спрашивают, крестятся, благодарят, что храм каждый день открыт. Людям не хватает этой старины. Когда мы ремонтировали крышу, вот открылась стена, которая показала, как надежно делали. Сруб сам так подогнан друг к другу, что иголочку даже не всунуть между брусьями, очень надежно, крепко. Тогда и техники никакой не было, все своими руками.

Храм построен без единого гвоздя! Узнали историю святыни в агрогородке Блонь-4

Нарядная, как невеста. Храм завораживает и внутри. Резной иконостас – шедевр церковного искусства. До 1939 года в районе было 28 церквей. Но в годы гонений на религию в округе уцелела лишь блонская. Деревянных жемчужин по всей стране – единицы.

Подробности в видео.

# Православные в Беларуси # общество # Анастасия Макеева

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