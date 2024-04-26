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Стартовал проект «Молодёжный сход» – какие темы на повестке?

26 апреля 2024 13:35
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Всебелорусское народное собрание предопределило перспективы развития государства на годы вперед. Молодежный актив готов работать на благо нашей страны. Предлагать новые инициативы, поддерживая при этом политический курс, сообщили в программе Новости «24 часа»на СТВ.

Стартовал проект «Молодёжный сход» – какие темы на повестке?-1

Активисты БРСМ подвели итоги народного вече на старте республиканского проекта «Молодежный сход», который прошел в столице. Разбор тезисов, озвученных на ВНС, обсуждение перспектив развития молодежного движения, социально-экономическое развитие Беларуси – в формате прямого общения прошла дискуссионная площадка. Первая встреча объединила около сотни участников.

Стартовал проект «Молодёжный сход» – какие темы на повестке?-4

Ульяна Антоник, студентка Академии управления при Президенте Беларуси:
Сейчас пик популярности молодежной политики. Как никогда ранее, сейчас молодежная политика развивается на самом высоком уровне, и меня это очень радует, что молодежь нашей республики может участвовать в различных политических вопросах, предлагать различные инициативы.

Стартовал проект «Молодёжный сход» – какие темы на повестке?-7

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
На молодежь сегодня возлагаются большие надежды, им выделено большое доверие, уважение. Мы как молодые представители не имеем никакого морального права не оправдать это возложенное высокое доверие. Актуальные задачи – гражданское патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти, работа со всей молодежью во всех регионах нашей страны.

Проект реализуется в рамках сотрудничества Молодежного парламента и БРСМ. Инициатива заглянет в каждый район страны. В течение месяца на базе учреждений образования, предприятиях и в трудовых коллективах пройдет цикл встреч с лидерами мнений.

# Молодежь Беларуси # общество # Никита Рачиловский

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