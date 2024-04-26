Стартовал проект «Молодёжный сход» – какие темы на повестке?
Всебелорусское народное собрание предопределило перспективы развития государства на годы вперед. Молодежный актив готов работать на благо нашей страны. Предлагать новые инициативы, поддерживая при этом политический курс, сообщили в программе Новости «24 часа»на СТВ.
Активисты БРСМ подвели итоги народного вече на старте республиканского проекта «Молодежный сход», который прошел в столице. Разбор тезисов, озвученных на ВНС, обсуждение перспектив развития молодежного движения, социально-экономическое развитие Беларуси – в формате прямого общения прошла дискуссионная площадка. Первая встреча объединила около сотни участников.
Ульяна Антоник, студентка Академии управления при Президенте Беларуси:
Сейчас пик популярности молодежной политики. Как никогда ранее, сейчас молодежная политика развивается на самом высоком уровне, и меня это очень радует, что молодежь нашей республики может участвовать в различных политических вопросах, предлагать различные инициативы.
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
На молодежь сегодня возлагаются большие надежды, им выделено большое доверие, уважение. Мы как молодые представители не имеем никакого морального права не оправдать это возложенное высокое доверие. Актуальные задачи – гражданское патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти, работа со всей молодежью во всех регионах нашей страны.
Проект реализуется в рамках сотрудничества Молодежного парламента и БРСМ. Инициатива заглянет в каждый район страны. В течение месяца на базе учреждений образования, предприятиях и в трудовых коллективах пройдет цикл встреч с лидерами мнений.