В НАН Беларуси подвели итоги конкурса, посвящённого Году мира и созидания

Новости Беларуси. Физика, химия, медицина, агропромышленная и гуманитарная сфера. Всего 7 номинаций. В каждой больше сотни работ. В Национальной академии наук подвели итоги конкурса, посвященного Году мира и созидания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все исследования объединила главная мысль: наука – мощный инструмент, который должен использоваться на благо общества. И промышленности, и сельскому хозяйству, и социальной сфере нужны прорывные инновационные идеи и разработки. К слову, здесь Беларуси действительно есть чем гордиться. Подтверждают это и результаты конкурса. Больше тысячи участников и порядка 200 победителей. Самым юным 9 лет.

Антон Ананчиков, председатель Совета молодых ученых Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:

На данном конкурсе я представил свою разработку, которая связана с копированием рельефа поверхности поля кормоуборочного комбайна. То есть когда кормоуборочный комбайн идет, копирует рельеф поверхности. Соответственно, нужно точно поддерживать высоту необходимую. Конкурс, посвященный тематике года, на базе Академии наук проходит уже в третий раз. Традиция продолжится и в 2024-м.