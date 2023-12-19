Дзермант: наша цель – чтобы белорус всегда был хозяином на своей земле

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот давайте посмотрим, новое правительство Польши пришло. И что их волнует? Их волнует, кто чей агент, кто за кем следит, кто голубой, кто не голубой. То есть вот мелочь, однодневки. Вот мы посмотрим на всю Европу – это однодневки. Это абсолютное ничтожество и мелочь. Их не интересуют стратегические проекты, стратегическое будущее Европы. Они заломили все стратегические проекты, типа тех же «Северных потоков» с Россией. Батька думает на следующее поколение, на поколение вперед. На то, чтобы вот этот вот «золотой поток» белорусской истории увеличивать, направить дальше. И это же абсолютно другое мышление – не временщика, а хозяина земли. Это очень важно, это должны наши люди понять. Что мог бы за первые два срока нахапать и свалить, как это сделали бы все.

Алексей Дзермант, политолог:

Вот и в этом, я углублю эту мысль, проявляется глубинная суть белорусской идеи. 100-150 лет назад белорусы действительно проснулись. Вот этот народ – забитый, темный. Там появились люди, лидеры, духовные, политические, которые сказали: наша цель – это то, чтобы белорус стал хозяином на своей земле. Ни паны, ни дворяне, ни кто-то другой нам бы не указывал, что делать. И вот сейчас мы наследники вот этой традиции, которая добилась победы. И в революцию, и в ВОВ. И мы сейчас наследие взяли, его максимально сохраняем и продолжаем развивать.

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