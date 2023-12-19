В Гомеле белорусские партии начали выдвижение своих кандидатов в депутаты

Белорусские партии активно включились в электоральную гонку. Своих кандидатов в депутаты Палаты представителей они должны выдвинуть во время республиканских съездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первой с выбором определилась Компартия Беларуси. В списке претендентов более 50 человек. Кандидатов же в депутаты местных Советов смогут выдвигать на местах, в региональных партийных структурах.

Дмитрий Мурашко, первый секретарь Гомельского областного комитета Коммунистической партии Беларуси:

Упор будем делать на сельские Советы и районные, для того чтобы знать ситуацию на местах, людям разъяснять определенные позиции.

Олег Цилько, председатель Гомельской областной организации Республиканской партии труда и справедливости:

Наша партия будет активно участвовать в этих выборах. Мы будем выдвигать своих представителей в кандидаты депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, а также в областной Совет депутатов, в районные и сельские Советы. Выдвижение кандидатов в депутаты нижней палаты парламента и местных Советов продлится до 15 января. После регистрации инициативных групп они начнут сбор подписей в трудовых коллективах и по месту жительства потенциальных депутатов. В подготовке к единому дню голосования активное участие примут и общественные объединения.

Наталья Мамрукова, заместитель председателя Гомельской областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Партия «Белая Русь» и РОО «Белая Русь» будут работать плечом к плечу. Партия выдвигает кандидатов в депутаты, мы будем поддерживать этих кандидатов на всех уровнях избирательной кампании: агитация, инициативные группы. Будем стремиться поддержать наших людей, чтобы они достойно вошли в избирательную кампанию.