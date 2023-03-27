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В НАН Беларуси начинает работу Конгресс молодых учёных Беларуси и России

27 марта 2023 08:28
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Как создавать и развивать свое в Минске, обсудят лучшие умы Союзного государства. Конгресс молодых ученых Беларуси и России начинает работу. Решение о его проведении приняли президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин в декабре 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В НАН Беларуси начинает работу Конгресс молодых учёных Беларуси и России-1

Сегодня в Национальной академии наук Беларуси – представители широкого круга научных учреждений: от гуманитарного профиля до аграрных институтов. Темы важные и актуальные: физика и химия, искусственный интеллект, рациональное природопользование и современные биотехнологии. После пленарного заседания и работы в секциях участники Конгресса посетят научно-исследовательские организации Академии наук. Молодые ученые из России также познакомятся с историко-культурным наследием Беларуси.

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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