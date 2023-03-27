Поступательное развитие интеграционных процессов и укрепление многопланового сотрудничества. Начинается пресс-тур союзных СМИ ко Дню единения народов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение недели журналисты газет, телевидения и радио ознакомятся с реализацией программ Союзного государства в области космоса и здравоохранения, посетят БелАЗ, индустриальный парк «Великий камень» и инновационный центр холдинга «Горизонт», примут участие в Конгрессе молодых ученых России и Беларуси, обсудят создание единого научно-технологического пространства, а также безопасность и качество продуктов питания в Союзном государстве, актуальные вопросы импортозамещения. Снимать, фотографировать и писать о нашей стране будут два десятка репортеров. День единения народов Беларуси и России отмечается 2 апреля.