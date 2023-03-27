Головченко с рабочим визитом посетит Москву и Волгоград

Задействовать собственный научный и производственный потенциал в работе на перспективу. Премьер-министр Беларуси с двухдневным рабочим визитом посетит Москву и Волгоград. Как сообщили в правительстве, на заседании Совмина Союзного государства запланировано обсуждение ряда важных вопросов развития двусторонних отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В российской столице также состоится встреча Романа Головченко с председателем правительства России Михаилом Мишустиным в формате один на один. Затем премьер направится в Волгоград, где встретится с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, посетит Волжский трубный завод и корпорацию «Волма».

Белорусская сторона и российский регион презентуют свой промышленный потенциал во время совместного заседания совета при губернаторе Волгоградской области по развитию промышленности и топливно-энергетического комплекса.