В Национальном детском технопарке стартует слет для старшеклассников «Профессиональный старт»
«Профессиональный старт». 4 марта в Национальном детском технопарке стартует слет для восьмиклассников. Это специализированная учебная смена для ребят, которые уже сейчас проявляют интерес к науке, технологиям и инженерии. Главная задача слета – помочь школьникам сделать первые осознанные шаги к будущей профессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участников ждут направления на выбор: робототехника и прототипирование, информационные системы и технологии, архитектура и дизайн, естественно-научный и инженерно-технический профили. Смена продлится до 17 марта.
В 2026 году для участия отобрали 50 восьмиклассников из разных регионов страны. Отбор был многоступенчатым – сначала в школах, затем на районном, областном и республиканском уровнях. В итоге в технопарк попадут ребята, которые уже показали интерес и способности к техническому творчеству.
В течение двух недель школьники будут работать в лабораториях, выполнять практические задания, общаться с наставниками и пробовать себя в разных инженерных направлениях. Организаторы подчеркивают: такие смены помогают детям не только получить новые знания, но и понять, что им действительно интересно, а значит, сделать более уверенный профессиональный выбор.