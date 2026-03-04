В Национальном детском технопарке стартует слет для старшеклассников «Профессиональный старт»

«Профессиональный старт». 4 марта в Национальном детском технопарке стартует слет для восьмиклассников. Это специализированная учебная смена для ребят, которые уже сейчас проявляют интерес к науке, технологиям и инженерии. Главная задача слета – помочь школьникам сделать первые осознанные шаги к будущей профессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участников ждут направления на выбор: робототехника и прототипирование, информационные системы и технологии, архитектура и дизайн, естественно-научный и инженерно-технический профили. Смена продлится до 17 марта.