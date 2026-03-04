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В Национальном детском технопарке стартует слет для старшеклассников «Профессиональный старт»

04 марта 2026 07:16
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«Профессиональный старт». 4 марта в Национальном детском технопарке стартует слет для восьмиклассников. Это специализированная учебная смена для ребят, которые уже сейчас проявляют интерес к науке, технологиям и инженерии. Главная задача слета – помочь школьникам сделать первые осознанные шаги к будущей профессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участников ждут направления на выбор: робототехника и прототипирование, информационные системы и технологии, архитектура и дизайн, естественно-научный и инженерно-технический профили. Смена продлится до 17 марта. 

В Национальном детском технопарке стартует слет для старшеклассников «Профессиональный старт»-2

В 2026 году для участия отобрали 50 восьмиклассников из разных регионов страны. Отбор был многоступенчатым – сначала в школах, затем на районном, областном и республиканском уровнях. В итоге в технопарк попадут ребята, которые уже показали интерес и способности к техническому творчеству. 

В Национальном детском технопарке стартует слет для старшеклассников «Профессиональный старт»-4

В течение двух недель школьники будут работать в лабораториях, выполнять практические задания, общаться с наставниками и пробовать себя в разных инженерных направлениях. Организаторы подчеркивают: такие смены помогают детям не только получить новые знания, но и понять, что им действительно интересно, а значит, сделать более уверенный профессиональный выбор.

# Дети # Школьники # Государственная политика в области образования

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