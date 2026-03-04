Первые рейсы с белорусскими туристами, застрявшими на Ближнем Востоке, приземлились в Минске

Ночью с 3 на 4 марта в Минске приземлились рейсы с белорусскими туристами, застрявшими на Ближнем Востоке из-за закрытого воздушного пространства. Первый самолет прибыл из Дубая. Люди ждали возможности вернуться домой несколько дней, и для них затянувшийся отдых превратился в настоящее испытание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пассажиров встречал Глеб Прокофьев.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Этот рейс ждали почти четверо суток. В список пассажиров попали 189 туристов, которые должны были вылететь из Дубая еще 28 февраля. Но из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке рейс отменили.

Первые дни весны для туристов прошли в неопределенности, порой в страхе за свою безопасность. Облегчение наступило лишь в тот момент, когда лайнер коснулся взлетно-посадочной полосы Национального аэропорта Минск. Несмотря на сложную военно-политическую ситуацию в регионе, белорусы отмечают: авиакомпания их не подвела, обеспечила размещение в отелях с питанием. Тем не менее, несмотря на комфортные условия, многие мечтали как можно скорее оказаться дома.

Нас вывезли в Дубай, в хороший отель на окраине и с полным пансионом, в хороших условиях. Мы все это время были на связи с представителями «Белавиа».

Полет из Дубая занял значительно больше времени, чем обычно: авиакомпании пришлось проложить безопасный обходной маршрут. Борт совершил посадку для дозаправки в Актау, а чтобы добраться до Казахстана, пролетел длинным зигзагом над Оманом, Пакистаном, Афганистаном и Туркменистаном. Но, несмотря на долгое ожидание и утомительный путь, радость от возвращения на Родину у туристов явно преобладала над усталостью.

Неважно, сколько было лететь, главное – вернуться домой живым, здоровым. И все. Потому что были слышны взрывы, видны были ракеты в небе, как их снимают ПВО и тому подобное. Это все я наблюдал своими глазами.

Было тяжелее, чем обычно, потому что не рассчитывал, что мы будем лететь 10,5 часов. Потому что нам говорили в районе семи. Но в целом все хорошо. Нас кормили несколько раз. Все было вкусно, все отлично.