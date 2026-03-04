Представительницы объединенной организации предприятий Минпрома БСЖ подвели итоги деятельности

Яркие инициативы, значимые проекты. Представительницы объединенной организации предприятий Минпрома Белорусского союза женщин подвели итоги деятельности за 2025 год и наметили ключевые направления работы на будущее. Отчетная конференция собрала около 100 участниц из всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе встречи подчеркнуто, что вклад женщин в развитие промышленного комплекса и социальной сферы остается весомым. Передовики производства, руководители, профсоюзные активистки участвуют в республиканских инициативах и реализуют проекты по поддержке семейных ценностей, наставничеству и популяризации рабочих профессий.

Юлия Кривошея, заместитель начальника отдела информации, идеологии и развития персонала Белорусского металлургического завода:

2025 год был ознаменован великой датой – это 80-летие Победы. В этот год женщины-металлурги инициировали масштабный патриотический проект. Называется он «Синий платочек». Он символизирует верность, любовь и женскую заботу. Это был цикл мероприятий, объединенных этим символом – «Синий платочек». Для начала мы сами пошили эти платочки. Дальше у нас был «Майский вальс». Также мы под эгидой «Синего платочка» организовали выставку писем военных лет.

Екатерина Цитко, председатель первичной организации Белорусский союз женщин ОАО «Гомсельмаш»:

Особенностью наших нескольких лет работы Белорусского союза женщин «Гомсельмаш» стала реализация такого проекта, как «Здоровье женщины – основа крепкого и дружного коллектива завода». Сегодня на базе нашей здравницы реализуется проект, где предоставляются абсолютно все возможности для диагностики, лечения, укрепления здоровья наших женщин. На этот год в числе приоритетов – расширение участия в социальных и патриотических акциях, а также развитие молодежных инициатив.

Надежда Лазаревич, председатель объединенной организации предприятий Министерства промышленности Белорусского союза женщин:

Сегодня действительно у нас юбилейный год. Пять лет как объединенка Белорусского союза женщин промышленности была создана. Подводим итоги, говорим о том, как развивается наш Белорусский союз женщин в промышленности, насколько мы приросли. Надо отметить, что в каждом уголке нашей любимой страны есть промышленные предприятия, где работают активные женщины, с активной жизненной позицией, которые работают у станка, которые трудятся во благо своих предприятий и, конечно же, занимаются общественной жизнью. Благодаря Белорусскому союзу женщин мы рассказываем о важности патриотического воспитания наших детей, о важности сохранения культурно-исторических ценностей. У нас есть уникальные проекты, которые уже пять лет двигаются вместе с нами.