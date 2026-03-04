Отец и сын пытались незаконно ввезти в Беларусь автозапчасти стоимостью более 11 тыс. рублей

Двое белорусов могут лишиться автомобилей из-за оборудованных в них тайниках для незаконного ввоза автозапчастей. Мужчина и его сын возвращались из Польши через пункт пропуска «Брест» и выбрали зеленый коридор, как подтверждение, что декларировать нечего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но брестские таможенники направили оба автомобиля на проверку, а затем и на углубленный досмотр.