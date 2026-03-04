Отец и сын пытались незаконно ввезти в Беларусь автозапчасти стоимостью более 11 тыс. рублей
Двое белорусов могут лишиться автомобилей из-за оборудованных в них тайниках для незаконного ввоза автозапчастей. Мужчина и его сын возвращались из Польши через пункт пропуска «Брест» и выбрали зеленый коридор, как подтверждение, что декларировать нечего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но брестские таможенники направили оба автомобиля на проверку, а затем и на углубленный досмотр.
Вера Базака, начальник сектора по связям с общественностью Брестской таможни:
В результате сотрудники таможни обнаружили тайники с сокрытыми товарами в подлокотнике между сиденьями в одном автомобиле и в нише за приборной панелью под рулевым колесом в другом. Из специально установленных мест сокрытия таможенники извлекли 25 автомобильных запчастей стоимостью более 11 тысяч рублей. Брестской таможней в отношении белорусов начаты административные процессы. Сокрытые товары и автомобили, использованные для их перемещения, изъяты до решения суда.
Таможенные службы предупреждают: оборудование тайников и сокрытие товаров автоматически переводят ситуацию в разряд серьезных нарушений. В итоге можно потерять не только товар, но и сам автомобиль.