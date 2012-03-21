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В Национальной библиотеке сотрудники МЧС провели чемпионат по подъему на высотное здание

21 марта 2012 13:32
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На старт вышли 8 команд от всех областей республики. В полной экипировке, вес которой три десятка килограммов, пожарные поднимались на 24 этаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полсотни ступенек за 2 минуты – лучшее время традиционно показали минские огнеборцы. Высотных зданий в столице становиться все больше, и такие тренировки помогают отработать навыки спасательных работ на высоте.

Сергей Вечер, начальник караула ПАСЧ № 24 Минского городского управления МЧС Республики Беларусь:
17 этаж считается камнем преткновения. Если 17 этаж потерпеть, то можно хорошо пройти, 2,10 где-то. Сказывается то, что в Минске высотные здания, есть где тренироваться и смысл есть тренироваться.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС Республики Беларусь:
Спасение людей с высотных зданий – это одна из тех сложных задач, с которыми приходится сталкиваться спасателям ежедневно.
Сам факт, сама тренировка, конечно, выносливость, конечно, себя надо показать в полной мере.

# общество # Виталий Дембовский # Минское городское управление МЧС Республики Беларусь # МЧС Беларуси # Сергей Вечер # Фотофакт

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