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В Национальной библиотеке открылась фотовыставка о вкладе советского народа в дело Великой Победы

10 февраля 2025 07:05
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Подвиг, который нельзя переоценить. В Национальной библиотеке Беларуси открылась выставка, которая рассказывает о вкладе советского народа в дело Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальной библиотеке открылась фотовыставка о вкладе советского народа в дело Великой Победы-2

Знаковые события военного времени представлены на фотопланшетах с архивными документами и историческими данными. На стендах – все основные факты, составляющие полную картину тех непростых времен. Здесь можно узнать о значимых битвах и сражениях, переломивших ход истории, отличившихся солдатах, офицерах и партизанах, ставших образцом героизма, Ужасах лагерей смерти и той цене, которую пришлось заплатить за свою свободу. 

В Национальной библиотеке открылась фотовыставка о вкладе советского народа в дело Великой Победы-4

Виктория Харитонова, заведующая сектором художественных выставок Национальной библиотеки Беларуси:
Выставка будет интересна широкому кругу зрителей, но особенно учащимся. Потому что информация подана в доступной для них форме и по сути суммирует известные им факты из учебной программы и позволяет узнать больше по интересующей их теме.

Выставка открывает череду мероприятий в Национальной библиотеке, приуроченных к знаковой для всех белорусов дате – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

# Выставка # Национальная библиотека Республики Беларусь # Великая Отечественная война

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