В Могилёве реализуется инклюзивный издательский проект для слабовидящих

Книги белорусских писателей станут доступны для людей с нарушением зрения. В Могилеве реализуется инклюзивный издательский проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря ему фонд библиотеки для слабовидящих дополнят коллекцией произведений. Инициатива сотрудников городской центральной библиотеки получила грант Президента Беларуси.

Ирина Пунченко, заведующая отделом маркетинга и социокультурной деятельности Могилевской центральной городской библиотеки им. К. Маркса:

Будут изданы произведения Союза писателей Беларуси. Это где-то по два, три автора из каждой области. А также мы решили выпустить сборник стихотворений собственного сочинения слабовидящих людей и инвалидов по зрению. Потому что они люди очень творческие.

Ольга Волкова, директор Централизованной системы государственных публичных библиотек Могилева:

Все, что возможно, мы стараемся сделать для наших незрячих, слабовидящих читателей. Конечно же, финансовая поддержка – это хороший плюс для реализации этих проектов. Библиотека продолжает расширять возможности для слабовидящих и незрячих читателей – предлагая новые форматы. В прошлом году на базе филиала, где работает абонемент по обслуживанию инвалидов по зрению – успешно реализовали проект «Трогательный зал». С финансовой поддержкой государства здесь создали уникальное арт-пространство, знакомящее посетителей с архитектурой страны через тактильные модели.

Наталья Дегтярева, жительница Могилева:

Здесь я могу увидеть их на ощупь, осмотреть то, что не покажет телевизор и ни одна камера и передача. То, где я хотела бы побывать на самом деле. К реализации проекта подключилась молодежь. Студенты белорусско-российского университета разработали цифровые макеты, их напечатали на 3D принтере. Чтобы «Трогательный зал» был максимально полезным, он создан в тесном сотрудничестве с областной организацией Белорусского товарищества инвалидов по зрению.