В Могилёве реализуется инклюзивный издательский проект для слабовидящих

Книги белорусских писателей станут доступны для людей с нарушением зрения. В Могилеве реализуется инклюзивный издательский проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Книги белорусских писателей станут доступны для людей с нарушением зрения. В Могилеве реализуется инклюзивный издательский проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Благодаря ему фонд библиотеки для слабовидящих дополнят коллекцией произведений. Инициатива сотрудников городской центральной библиотеки получила грант Президента Беларуси.
Ирина Пунченко, заведующая отделом маркетинга и социокультурной деятельности Могилевской центральной городской библиотеки им. К. Маркса:
Будут изданы произведения Союза писателей Беларуси. Это где-то по два, три автора из каждой области. А также мы решили выпустить сборник стихотворений собственного сочинения слабовидящих людей и инвалидов по зрению. Потому что они люди очень творческие.
Ольга Волкова, директор Централизованной системы государственных публичных библиотек Могилева:
Все, что возможно, мы стараемся сделать для наших незрячих, слабовидящих читателей. Конечно же, финансовая поддержка – это хороший плюс для реализации этих проектов.
Библиотека продолжает расширять возможности для слабовидящих и незрячих читателей – предлагая новые форматы. В прошлом году на базе филиала, где работает абонемент по обслуживанию инвалидов по зрению – успешно реализовали проект «Трогательный зал». С финансовой поддержкой государства здесь создали уникальное арт-пространство, знакомящее посетителей с архитектурой страны через тактильные модели.
Наталья Дегтярева, жительница Могилева:
Здесь я могу увидеть их на ощупь, осмотреть то, что не покажет телевизор и ни одна камера и передача. То, где я хотела бы побывать на самом деле.
К реализации проекта подключилась молодежь. Студенты белорусско-российского университета разработали цифровые макеты, их напечатали на 3D принтере. Чтобы «Трогательный зал» был максимально полезным, он создан в тесном сотрудничестве с областной организацией Белорусского товарищества инвалидов по зрению.
Наталья Пантелеева, председатель Могилевской областной организации Белорусского товарищества инвалидов по зрению:
Четыре формата. Чтобы человек смог не только потрогать макет, а мог и почитать Брайль. Если он с остаточным, небольшим зрением, то предоставится возможность почитать экскурсионный обзор по макету крупным шрифтом. Либо послушать аудио версию. То есть все для того, чтобы человек мог ознакомиться.
Инициатива пользуется популярностью, а масштабирование на другие регионы – перспектива ближайшего времени. Коллекция мобильная, библиотека готова делиться опытом, проводить презентации по всей стране.