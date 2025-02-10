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Сельхозпредприятия выполняют задание по ремонту техники

10 февраля 2025 06:25
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Хозяйский подход и техническая готовность: одна из основных забот у аграриев сейчас – ремонт сельскохозяйственной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сельхозпредприятия выполняют задание по ремонту техники-2

Подготовка к предстоящей посевной началась еще до холодов. Агрегаты очищены, продефектованы, поставлены на хранение, составлены графики ремонта. В основном механизаторы занимаются техническим обслуживанием машин на своих мехдворах, за исключением тех узлов, которые сданы на ремонтные предприятия. Подставляют плечо и райагросервисы. Работы проходят в штатном режиме. Качественный ремонт и техническое обслуживание позволяют не только продлить срок службы техники, но и значительно влияют на будущий урожай. Справиться со всем нужно до начала весны.

# Посевная кампания # Предприятия Беларуси

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