Елфимов: беглых в Польше не любят, их там используют, а потом выкинут как украинцев

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. У кое-кого начинают пробиваться первые признаки весенних обострений. Скажем мягко, у людей с пограничным сознанием. Что уж говорить о людях с заграничным сознанием. Еще небо серо, еще пригорки не просохли, а они уже на взводе.

Следственный комитет Беларуси сообщает: на белорусско-польской границе поврежден наш Государственный герб – в результате прицельной стрельбы. Возбуждено уголовное дело. На этот раз стрельба по нашим госсимволам велась не с украинского, а с польского направления. Повреждения щитка на пограничном столбе с изображением герба зафиксированы на участке заставы «Переров». Но вот, что примечательно. Стреляли не пулями, а металлическими шариками. Похоже, из пневматического оружия. Это говорит о трусости.

Во-первых, выстрел из пневматики гораздо тише, его сложнее засечь. Во-вторых, «шарики» не применяются ни в одной армии мира, значит, стрелявший или стрелявшие скрывают свою принадлежность к польским официальным силовикам. А это уже значит, либо наследники дефензивы – кому понятнее, «Двуйки» – хотят спихнуть ответственность за свою провокацию на гражданских. Либо действительно преступный тир устроили цивильные. Но кто? Поляки вряд ли, их не пустили бы в полосу отчуждения. Значит, беглые! Которых пустили к собственному забору польские пограничники.