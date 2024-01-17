В Национальной библиотеке начала работу фотовыставка БелТА «Параллельные миры»

На стендах представлены кадры из архива агентства БелТА, которые отражают две противоположные стороны: государство символизирует созидание и развитие, оппозиция – разрушение и деградацию. Всего 17 плакатов и столько же размышлений о самых знаковых и судьбоносных моментах истории независимой Беларуси.

Ирина Акулович, генеральный директор БелТА:

Это наши выводы, которые основаны на фотофакте. Я думаю, что вы увидели здесь плакат, который называется «Нет государства – нет проблем». Для меня он один из самых знаковых, потому что он отражает всю суть того, что стало с оппозицией. Что мы хотели показать? Мы хотели показать, что сделало государство и что стало с оппозицией. Мы видим огромное количество совершенно потрясающих ярких изменений в нашей стране, мы остаемся независимой страной, страной со своей политикой, страной, которая созидает, строит. И видим мир, который действительно деградирует.

Фотовыставка «Параллельные миры» в Национальной библиотеке будет открыта до конца недели. Посетитель наглядно расставит акценты для своего мировосприятия и получит ответ на вопрос: что такое созидание и разрушение, государство и оппозиция?