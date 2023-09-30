В начале октября в Беларуси существенно похолодает. Будет пасмурно и дождливо

Медленно, но верно мы движемся в сторону более привычных осенних будней. Температурный показатель фиксирует понижение в среднем на 5 °C, рассказали в программе « Плюс-минус ». Обстановку дополнят пасмурная и малооблачная погода, а также осадки в виде дождя.

В понедельник, 2 октября, погода обещает быть преимущественно ясная. Столбик термометра поднимется в среднем до +17 °C. Температурный показатель в ночное время суток существенно не изменится и составит +10 °C. Середина недели добавит пасмурных красок, однако солнца нам полностью не заменит. Лишь среда и четверг, 4 и 5 октября, отметятся незначительными осадками. Средняя температура воздуха по стране будет колебаться в пределах +14...+18 °C.

В Москве до +16°C, в Анкаре +21°C. О погоде в Европе на неделю с 2 по 8 октября читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.