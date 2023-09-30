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В начале октября в Беларуси существенно похолодает. Будет пасмурно и дождливо

30 сентября 2023 15:04
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Медленно, но верно мы движемся в сторону более привычных осенних будней. Температурный показатель фиксирует понижение в среднем на 5 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». Обстановку дополнят пасмурная и малооблачная погода, а также осадки в виде дождя.

В начале октября в Беларуси существенно похолодает. Будет пасмурно и дождливо-1

В понедельник, 2 октября, погода обещает быть преимущественно ясная. Столбик термометра поднимется в среднем до +17 °C. Температурный показатель в ночное время суток существенно не изменится и составит +10 °C. Середина недели добавит пасмурных красок, однако солнца нам полностью не заменит. Лишь среда и четверг, 4 и 5 октября, отметятся незначительными осадками. Средняя температура воздуха по стране будет колебаться в пределах +14...+18 °C.

В Москве до +16°C, в Анкаре +21°C. О погоде в Европе на неделю с 2 по 8 октября читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам. 

В начале октября в Беларуси существенно похолодает. Будет пасмурно и дождливо-4

В начале октября в Беларуси существенно похолодает. Будет пасмурно и дождливо-6

В начале октября в Беларуси существенно похолодает. Будет пасмурно и дождливо-8

В начале октября в Беларуси существенно похолодает. Будет пасмурно и дождливо-10

В начале октября в Беларуси существенно похолодает. Будет пасмурно и дождливо-12

В начале октября в Беларуси существенно похолодает. Будет пасмурно и дождливо-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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