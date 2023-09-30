«Проверено на себе». Чем полезна клюква и как правильно её хранить

Вероника Макаревич, корреспондент:

Осенью столько ценных даров природы созревает: брусника, калина. На любой вкус и цвет. Но главное место на нашем столе занимает клюква. Это рубиновая царица болот настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Проверено на себе.

Анна Бедрицкая, диетолог-нутрициолог:

Клюква является мощным противораковым средством, потому что содержит урсоловую кислоту и является очень полезным средством, которое будет препятствовать старению. Это тот продукт, который будет помогать работе сердца. Такой небольшой лайфхак. Все красные ягоды для работы сердца и сосудов, фиолетовые преимущественно для работы нервной и желтые ягоды преимущественно для работы нашего мозга. Клюква богата наличием в своем составе витаминов А, Е, витаминов группы Б, витамин К. Кроме того, там много железа и небольшое количество кальция.

Где же отыскать ту самую аленькую ягоду? За ответами мы направились на городской рынок.

Вероника Макаревич:

Прорекламируйте вашу клюкву. Почему она самая вкусная и почему следует покупать только у вас. Сергей Зубей:

Потому что эта клюковка собрана своими руками между Лунинецким и Ганцевичским районами. В том году очень много было клюквы, за день я мог насобирать, наверное, 80 килограммов. – Давайте продегустируем. Может быть, вы меня угостите клюковкой?

– Конечно, девушка, сейчас сделаем. Держите.

– Какая красавица, сейчас попробуем.

– Пробуйте.

– Настоящая клюква, не соврали.

Валентина Колбасник:

Моя клюква из Гродненской области, Сморгонского района, из очень красивых мест. У нас очень красивые болота, леса. Вы не представляете, как далеко, например, мы шли по болоту, чтобы собрать клюкву. Она не на всяком болоте растет. Клюква хорошая, правда, зеленоватая немножко, потому что в этом году очень мало ее. Но у клюквы есть свойство немножко дозревать, так что эта уже готова к употреблению.

Людмила Журавлева:

Деревня Светиловичи. Наша клюква вкусная и полезная, много витаминов. Вероника Макаревич:

Проверим, где самая вкусная.

– Она кислая.

– Что-то не могу распробовать, давайте еще.

– Как вы выбираете, по какому принципу?

– У меня прошлогодняя есть ее. Еще банка полулитровая. До сих пор стоит в морозилке.