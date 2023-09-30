Народные приметы на начало октября. Какие признаки подскажут скорое похолодание?

К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 2 октября – Трофим и Зосима. На Руси в этот день отмечали праздник пчельников – Пчелиную девятину, рассказали в программе « Плюс-минус ». В течение девяти дней с Зосимы нужно было приготовить ульи к зиме. Наблюдали приметы: если ветер в этот день дует с юга, на следующий год можно ждать хороший урожай озимого хлеба.

3 октября – Астафий Ветряк. На Астафия Ветряка отмечали свой праздник мельники, работающие на мельницах-ветрянках. По тому, как дует ветер, судили о погоде: если с севера – к стуже, с юга – к теплу, с запада – к дождю, с востока – к ясным дням. Южный ветер также сулил хороший урожай озимых.

4 октября – Кондрат да Ипат. На Руси Кондрата да Ипата считали днем плодородия и земледелия. В этот день обязательно полагалось работать – в первую очередь удобрять землю. Примечали, какая стоит погода. Считалось, что она продержится без изменения четыре недели. Также знали, что если при резком северо-восточном ветре светит солнце, то зима будет холодной.