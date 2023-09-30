В Москве до +16°C, в Анкаре +21°C. Погода в Европе на неделю с 2 по 8 октября

В столице Франции синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков, столбик термометра в Париже покажет +27 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене также без осадков, там воздух прогреется до +23 °C. В Риме будет ясно и до +30 °C. Ясно и до +32 °C в Мадриде.

В столице Болгарии +23 °C, жителей Софии ожидает ясная малооблачная погода. В Анкаре тем временем будет отмечена пасмурная погода с дождем и грозами, а также +21 °C. До +28 °C в Афинах, там осадков не ожидается.

Перенесемся в Прибалтику. В Риге воздух прогреется до +17 °C. Жителей Вильнюса ожидает малооблачное погодное настроение без осадков, а также +17 °C. +18 °C в Варшаве.