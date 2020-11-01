В начале ноября будет тепло, осадков не ожидается. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Синоптики на неделе снега в Беларуси не обещают. Погодные условия в основном определяет область повышенного атмосферного давления, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Владимир Коледа, инженер-синоптик Белгидромета Минприроды:

Нынешний октябрь войдет в историю метеонаблюдений как самый теплый на территории Беларуси. В основном, это получилось за счет теплых ночей, заморозков в этом месяце практически не было.

Теплая погода сохранится в начале ноября. 1-2 ноября с Западной Европы распространится влияние поля повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается, местами туман. Температура воздуха ночью +1..+7 градусов, 2 ноября при прояснениях местами температура может понизиться до 0.. -2°C. Дневная температура – от +6 до +12 градусов.