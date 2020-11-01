Роуминг для звонков между Беларусью и Россией подешевел в 20 раз. Пока это тест

Новости Беларуси. Беларусь и Россия снизили плату за роуминг для звонков между странами. Они подешевели в 20 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь и Россия снизили плату за роуминг для звонков между странами. Они подешевели в 20 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь экспертам предстоит оценить, как будет работать нововведение. В тестовом режиме операторы будут отрабатывать межсетевое взаимодействие, тестировать каналы связи и системы коммутации, чтобы отследить корректность начисления платы за звонки.
Если все пойдет по плану, то ожидается, что с начала 2021 года страны перейдут на постоянное применение сниженных тарифов.
Работа по отмене роуминга в рамках Союзного государства ведется на протяжении трех лет. Снижать стоимость звонков планируется в три этапа.