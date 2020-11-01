Роуминг для звонков между Беларусью и Россией подешевел в 20 раз. Пока это тест

Новости Беларуси. Беларусь и Россия снизили плату за роуминг для звонков между странами. Они подешевели в 20 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь экспертам предстоит оценить, как будет работать нововведение. В тестовом режиме операторы будут отрабатывать межсетевое взаимодействие, тестировать каналы связи и системы коммутации, чтобы отследить корректность начисления платы за звонки.