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Роуминг для звонков между Беларусью и Россией подешевел в 20 раз. Пока это тест

01 ноября 2020 11:32
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия снизили плату за роуминг для звонков между странами. Они подешевели в 20 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роуминг для звонков между Беларусью и Россией подешевел в 20 раз. Пока это тест-1

Теперь экспертам предстоит оценить, как будет работать нововведение. В тестовом режиме операторы будут отрабатывать межсетевое взаимодействие, тестировать каналы связи и системы коммутации, чтобы отследить корректность начисления платы за звонки.

Если все пойдет по плану, то ожидается, что с начала 2021 года страны перейдут на постоянное применение сниженных тарифов.

Роуминг для звонков между Беларусью и Россией подешевел в 20 раз. Пока это тест-4

Работа по отмене роуминга в рамках Союзного государства ведется на протяжении трех лет. Снижать стоимость звонков планируется в три этапа.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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