В Беларуси увеличиваются пенсии и детские пособия. Что ещё изменилось с 1 ноября?
Новости Беларуси. В Беларуси увеличиваются детские пособия, пенсии и надбавки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Связано это с изменением бюджета прожиточного минимума.
С 1 ноября эта величина составляет 258 рублей 11 копеек.
Кроме того установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов. Они будут действовать по 31 января 2021 года.
Что касается пенсий, они будут пересчитаны. Речь идет о социальных пенсиях, надбавках и доплатах белорусам старше 75 лет. Повышение размера пенсий ждет также Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов Великой Отечественной войны.
Рост бюджета прожиточного минимума также скажется на размере детских пособий. Единовременная выплата при рождении первого ребенка вырастет до 2 581 рубля. При рождении второго и последующих детей выплата составит 3 613 рублей.
А вот женщины, которые станут на учет в своей поликлинике до 12 недель беременности, могут рассчитывать на единовременное пособие. Сегодня это уже 258 рублей 11 копеек.