В Беларуси увеличиваются пенсии и детские пособия. Что ещё изменилось с 1 ноября?

Новости Беларуси. В Беларуси увеличиваются детские пособия, пенсии и надбавки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Связано это с изменением бюджета прожиточного минимума.

С 1 ноября эта величина составляет 258 рублей 11 копеек.

Кроме того установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов. Они будут действовать по 31 января 2021 года.