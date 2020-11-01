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В Беларуси увеличиваются пенсии и детские пособия. Что ещё изменилось с 1 ноября?

01 ноября 2020 11:28
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Новости Беларуси. В Беларуси увеличиваются детские пособия, пенсии и надбавки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Связано это с изменением бюджета прожиточного минимума.

С 1 ноября эта величина составляет 258 рублей 11 копеек.

Кроме того установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов. Они будут действовать по 31 января 2021 года.

В Беларуси увеличиваются пенсии и детские пособия. Что ещё изменилось с 1 ноября?-1

Что касается пенсий, они будут пересчитаны. Речь идет о социальных пенсиях, надбавках и доплатах белорусам старше 75 лет. Повышение размера пенсий ждет также Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов Великой Отечественной войны.

В Беларуси увеличиваются пенсии и детские пособия. Что ещё изменилось с 1 ноября?-4

В Беларуси увеличиваются пенсии и детские пособия. Что ещё изменилось с 1 ноября?-6

В Беларуси увеличиваются пенсии и детские пособия. Что ещё изменилось с 1 ноября?-8

Рост бюджета прожиточного минимума также скажется на размере детских пособий. Единовременная выплата при рождении первого ребенка вырастет до 2 581 рубля. При рождении второго и последующих детей выплата составит 3 613 рублей.

В Беларуси увеличиваются пенсии и детские пособия. Что ещё изменилось с 1 ноября?-11

В Беларуси увеличиваются пенсии и детские пособия. Что ещё изменилось с 1 ноября?-13

А вот женщины, которые станут на учет в своей поликлинике до 12 недель беременности, могут рассчитывать на единовременное пособие. Сегодня это уже 258 рублей 11 копеек.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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