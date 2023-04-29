В Москве +16°С, в Мадриде до +27°С. Погода в Европе на неделю с 1 по 7 мая

В столице любви синоптики прогнозируют пасмурную погоду с дождем, столбик термометра в Париже покажет +19 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене также дожди и до +19 °C. В Риме до +22 °C, город накроет сильный дождь. В Мадриде ясно и до +27 °C.

В столице Болгарии +17 °C, также ожидаются осадки в виде дождя. В Анкаре до +13 °C, погода при этом будет сохраняться ясная с переменной облачностью. Ясная погода ожидает также жителей Афин, там синоптики обещают до +22 °C.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге до +12 °C, погода ожидается преимущественно пасмурная с дождем. Жителей Вильнюса ожидает ясная погода и до +15 °C. Варшаву порадует ясная погода, воздух прогреется до +16 °C.