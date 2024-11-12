В начале ХХ века в Минске было всего 5 аптек. Узнали о работе первых фармацевтов
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
На страже здоровья! В 2024 году системе здравоохранения Республики Беларусь – 105 лет. Во все времена аптечная служба достойно несла свою вахту. С трудом верится, что в 1922 году (когда было образовано управление аптеками) в Минске действовало всего пять аптек, а фармацевтов знали в лицо. С развитием города и ростом населения накануне Великой Отечественной войны было уже 13. Золотой расцвет пришелся на 1980-е, тогда в столице помогали выздоравливать и поддерживать иммунитет – 75 аптек.
Валентина Сосонкина, ведущий провизор-инспектор организационно-фармацевтического отдела РУП «Белфармация»:
Приятно отметить, что аптечное управление Минского горисполкома в тот период неоднократно завоевывало призовые места во всесоюзном социалистическом соревновании. Представьте, с 1976 по 1980 год четыре раза, причем два раза занимало первые призовые места. Аптеки столицы также принимали активное участие и в семинарах, которые проводили за пределами Беларуси, были участниками ВДНХ. По обмену опытом работы выезжали и в Прибалтику. В те времена использовали элементы интерьера торгового зала, чеканка, керамика, резьба по дереву, поэтому наши минские аптеки были с изюминкой.
Среди них столичная жемчужина – аптека № 88 в Троицком предместье. Ее открыли в 1987 году, а в народе окрестили «травяной». В помощь желудку, печени, сердцу и другим органам из лекарственного растительного сырья здесь изготавливали около 50 сборов. Только представьте, какой стоял аромат. Интересно, что у аптеки были фирменные штампы и оригинальная сигнатура. Неспроста в 2010 году на втором этаже решили организовать кабинет истории фармации.
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