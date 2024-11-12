В начале ХХ века в Минске было всего 5 аптек. Узнали о работе первых фармацевтов

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

На страже здоровья! В 2024 году системе здравоохранения Республики Беларусь – 105 лет. Во все времена аптечная служба достойно несла свою вахту. С трудом верится, что в 1922 году (когда было образовано управление аптеками) в Минске действовало всего пять аптек, а фармацевтов знали в лицо. С развитием города и ростом населения накануне Великой Отечественной войны было уже 13. Золотой расцвет пришелся на 1980-е, тогда в столице помогали выздоравливать и поддерживать иммунитет – 75 аптек.