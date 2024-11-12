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Совет министров обороны стран СНГ пройдёт 12 ноября в Москве

12 ноября 2024 07:08
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Совет министров обороны стран СНГ состоится 12 ноября в Москве. Белорусскую военную делегацию возглавит Виктор Хренин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совет министров обороны стран СНГ пройдёт 12 ноября в Москве-2

Вместе коллеги обсудят ряд вопросов многостороннего сотрудничества. Будут подведены итоги работы в рамках Содружества за год. Согласуют документы на краткосрочную и среднесрочную перспективу. 

Кроме этого, главы оборонных ведомств обсудят подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, увековечение памяти о мужестве и героизме советских воинов, сложивших головы на полях сражений.

# Беларусь-Россия # СНГ # Вооруженные силы Беларуси

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