Совет министров обороны стран СНГ пройдёт 12 ноября в Москве

Совет министров обороны стран СНГ состоится 12 ноября в Москве. Белорусскую военную делегацию возглавит Виктор Хренин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе коллеги обсудят ряд вопросов многостороннего сотрудничества. Будут подведены итоги работы в рамках Содружества за год. Согласуют документы на краткосрочную и среднесрочную перспективу.

Кроме этого, главы оборонных ведомств обсудят подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, увековечение памяти о мужестве и героизме советских воинов, сложивших головы на полях сражений.